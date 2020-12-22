Москва, , 03:49 — REGNUM Трастовый фонд, созданный Россией совместно с Программой развития ООН (ПРООН), получит от российской стороны дополнительно до $10 млн. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Указанные средства должны быть перечислены до конца 2020 года. ПРООН будет проинформировано об этом Министерством иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря РФ выплатила ООН $66,4 млн в качестве взноса за 2020 год.

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