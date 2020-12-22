Москва, , 03:36 — REGNUM В рамках электронного аукциона Генеральная прокуратура России выберет исполнителя на многомиллионный контракт, в рамках которого исполнитель должен будет обеспечивать техподдержку государственной автоматизированной системы правовой статистики. Аукцион пройдёт 29 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 190 794 826,19 рубля. Размер обеспечения заявки составит 9 539 741,31 рубля, а размер обеспечения исполнения контракта — 57 238 447,86 рубля.

«Услуги по технической поддержке должны оказываться с даты подписания контракта до 31.12.2021 года», — отмечается в документации.

Напомним, порядок ведения системы правовой статистики был утверждён президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2016 года. В системе ведётся единый учёт заявлений, сообщений о преступлениях, состояния преступности, а также ситуации с раскрываемостью и результатами следственной работы, прокурорского надзора.