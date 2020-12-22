Пекин, , 03:21 — REGNUM Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию выросли в Китае, сообщает 21 декабря Министерство сельского хозяйства и вопросов села КНР.

По последним данным, индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 127,3 пункта, что на 0,74 пункта выше, чем днем ранее. К 14:00 по местному времени 21 декабря средние оптовые цены на свинину, которая является основным мясом в Китае, выросли на 0,3% до 43,94 юаней (около $6,71) за кг, в то время как куриное яйцо подорожало на 1,1% до 8,15 юаней за кг.

Средние оптовые цены на 28 основных видов овощей, отслеживаемых правительством КНР, выросли на 2%, а на шесть различных видов фруктов — снизились на 0,5%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, морепродукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.