Тегеран, , 08:22 — REGNUM 21 декабря генеральный директор азиатско-тихоокеанского департамента организации содействия торговле Ирана Реза Агазаде заявил, что третий трансграничный пункт с Пакистаном откроется до февраля 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Агазаде отметил, что по поручению премьер-министра Пакистана Имрана Хана к февралю 2021 года между двумя странами будет открыт пограничный терминал Пишин-Манд. «Это окажет значительное влияние на расширение торговых связей между двумя странами», — подчеркнул иранец.

«Кроме того, с предложением Ирана расширить совместные рынки пакистанская сторона также подняла вопрос о создании шести приграничных рынков, направив текст меморандума о взаимопонимании», — заявил он.

Ранее Иран и Пакистан открыли новый пограничный пункт с целью укрепить торговлю между двумя соседними странами. Терминал Римадан-Габд был официально открыт в присутствии официальных лиц двух государств.