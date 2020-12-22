Тегеран, , 08:26 — REGNUM 21 декабря председатель торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты иранской провинции Западный Азербайджан заявил, что иранские бизнесмены готовы и дальше развивать торговые связи с Азербайджанской Республикой, а также обеспечивать потребности нагорно-карабахского района.

Хасан Энтезар в интервью IRNA заявил, что у иранской провинции есть большой потенциал для содействия развитию различных регионов Азербайджанской Республики.

«Присутствие торговцев и бизнесменов на официальных встречах двух стран играет решающую роль в продвижении экономических целей», — сказал он.

Говоря о культурных связях двух стран, Энтезар добавил, что этот пункт может стать хорошей отправной точкой в отношениях между двумя странами.

Глава Организации промышленности, шахт и торговли провинции Западный Азербайджан Голамреза Бабаи также сообщил, что провинция готова экспортировать промышленную продукцию в Республику Азербайджан и наращивать производство для удовлетворения потребностей северного соседа.