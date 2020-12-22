Куньмин, Китай, , 03:14 — REGNUM Строительство Байхэтаньской гидроэлектростанции на юго-западе Китая проходит гладко и без задержек, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время завершено строительство проекта тоннеля водосброса. ГЭС оборудована тремя такими тоннелями максимальной разгрузочной мощность около 12 тыс. кубометров в секунду при скорости потока 47 м/с.

Бэйхатаньская ГЭС расположена ан реке Цзиньша, верховьях реки Янцзы. Она растягивается между провинциями Юньнань и Сычуань. Бэйхэтань является вторым по величине подобным проектом в Китае по установленной мощности после ГЭС «Три Ущелья» в центральной провинции Хубэй.

Первую группу энергоблоков планируется ввести в эксплуатацию в июле 2021 года. Ожидается, что после завершения строительства мегаэлектростанция будет вырабатывать в среднем более 62 млрд кВт/ч электроэнергии в год и будет играть жизненно важную роль в сокращении выбросов и предотвращении наводнений.