Тегеран, , 08:41 — REGNUM 20 декабря организация сельскохозяйственного машиностроения и природных ресурсов иранской провинции Хорасанэ Разави и торговая палата Нидерландов подписали меморандум о взаимопонимании по содействию устойчивому развитию в области сельскохозяйственных исследований, производства и торговли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Экономический атташе посольства Ирана в Нидерландах Али Реза Нараки, заявил, что провинция Хорасанэ Разави может превратиться в центр ближневосточных стран в области технологий, производства биоудобрений и различных видов семян при сотрудничестве голландских компаний.

Коснувшись исторических связей между Ираном и Нидерландами, он сказал, что, к счастью, в нынешней ситуации есть хорошая перспектива для развития двустороннего сотрудничества, и подписание меморандума может послужить новой страницей в отношениях двух стран.

Глава голландской торговой палаты Арье Краайевельд, в свою очередь, заявил в ходе онлайн-общения, что вопрос сельского хозяйства, водных ресурсов и энергетики является одной из целей данного меморандума.