Шицзячжуан, Китай, , 03:08 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Хубэй выросла на 8,5% в годовом исчислении до 395,35 млрд юаней (около $60,5 млрд) за первые 11 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Только в ноябре объем внешней торговли региона взлетел на 33,1% до 43,86 млрд юаней, сообщили в таможне столицы провинции города Шицзячжуана. В период с января по ноябрь объем импорта и экспорта провинции со странами «Пояса и пути» вырос на 1,5%, достигнув 118,59 млрд юаней.

Импорт и экспорт провинции Хубэй очень тесно завязаны на механическую, электронную и сельскохозяйственную продукцию, которая доминирует среди прочих позиций.