Пекин, , 03:03 — REGNUM Доходы от гербового сбора в Китае выросли на 27,9% в годовом исчислении до 290,6 млрд юаней (около $44,5 млрд) за 11 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве финансов КНР, доходы от гербового налога на торговлю акциями в стране выросли на 49,2% в годовом исчислении до 172,8 млрд юаней, что говорит об активной торговле и буме на финансовом рынке страны.

Бюджетные доходы страны снизились на 5,3% в годовом исчислении до примерно 16,95 трлн юаней за тот же период, в то время как бюджетные расходы составили почти 20,78 трлн юаней, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году, показали данные министерства.

Отметим, что гербовый сбор — это налог, взымаемый при приобретении недвижимости, земли, акций, бондов и прочих инвестиционных инструментов.