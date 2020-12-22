Казань, , 03:01 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск к научно-производственному объединению «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова», работающему в регионе с 1959 года. С него была взыскана многомиллионная задолженность, а также расторгнут один из контрактов, заключённый с научно-производственным комплексом «Авионика». Вердикт суда пока не изготовлен и не обнародован. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

21 декабря 2020 года в карточке дела появилась запись вердикта судьи Хисамовой — «иск удовлетворить полностью».

В деле, которое начато в октябре 2020 года, речь шла «о расторжении договора №1 418 187 340 501 010 352 177 152/А39С/203 от 01.06.2015 года и взыскании 13 135 684,66 рубля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также АО Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О. В. Успенского в конце ноября 2020 года обратилось с банкротным иском к казанскому разработчику беспилотных комплексов и военных самолётов. Заседание по делу назначено на 29 января 2021 года. В основе лежит задолженность в размере свыше 26 млн рублей. 11 декабря 2020 года банкротный иск подало и ООО «Аркс», претензии которого рассмотрят в порядке очередности. Сумма заявленного долга второго кредитора — 12 463 011,22 рубля.