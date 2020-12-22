Тегеран, , 09:32 — REGNUM 20 декабря посол Индонезии в Иране Ронни Прасетьо Юлианторо заявил, что его страна готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с иранской провинцией Керман. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на онлайн-заседании Совместной комиссии экономического сотрудничества Керман-Индонезия, Юлианторо заявил, что ранее был подписан Меморандум об экономическом сотрудничестве между чиновниками провинции Керман и индонезийскими бизнесменами, однако ввиду введения санкций против Ирана соглашение не было реализовано.

«Индонезия нуждается в импорте фисташек, которые могут нам поставлять керманские бизнесмены», — подчеркнул он.

Между тем посол Ирана в Индонезии Мохаммад Азад заявил, что объем ирано-индонезийской торговли составлял около $2 млрд до выхода США из иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), причём он сократился до $1 млрд в 2020 году.

«Благодаря совместному сотрудничеству между Керманом и Явой обе стороны могут в дальнейшем подписать братское соглашение», — отметил он. Азад также предложил создать консорциум и бизнес-группы для развития экономического сотрудничества.