Пекин, , 02:39 — REGNUM Производство молока в Китае выросло на 8,1% в годовом исчислении за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

По словам представителя Министерства сельского хозяйства и вопросов села КНР Ма Йоусяна, это самый быстрый рост за последние пять лет. В первой половине 2020 года доля представленного на рынке свежего молока и молочных продуктов, соответствующих стандартам качества страны, оставалась выше 99%.

Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая является крупнейшей молочной производственной базой Китае, которая обеспечивает более шестой части всего производимого в стране молока.

Министерство продолжит поддерживать молочную промышленность региона, прилагая все больше усилий для повышения качества и эффективности производства молока, добавил Ма.