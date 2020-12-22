Пекин, , 02:36 — REGNUM Сталелитейный сектор Китая переживал мощный рост за первые 11 месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Производство стали выросло на 5,5% в годовом исчислении до 961,16 млн тонн в период с января по ноябрь текущего года, сообщили в Китайской ассоциации железа и стали. Производство чугуна выросло на 4,2% в годовом исчислении до 812,9 млн тонн за указанный период.

Ассоциация прогнозирует, что производство стали Китаем за 2020 год достигнет отметки миллиард тонн, обеспечив годовой рост на уровне 3−5%.

Только в ноябре производство стали в Китае выросло на 8% до 87,66 млн тонн при дневном объеме производства 2,92 млн тонн. Добыча чугуна выросло на 4,7% в годовом исчислении до 72,01 млн тонн в прошлом месяце, в то время как производство прокатной стали выросло на 10,8%.