Пекин, , 02:30 — REGNUM Китай обеспечил устойчивый рост добычи природного газа за прошедший месяц, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, добыча природного газа в Китае выросла на 11,8% в годовом исчислении до 16,9 млрд кубометров за ноябрь. Средний объем добычи в день составил 560 млн кубометров.

За первые 11 месяцев текущего года добыча природного газа в Поднебесной выросла на 9,3% в годовом исчислении до 170,2 млрд кубометров. Импорт природного газа при этом просела на 3% в годовом исчислении до 9,18 млн тонн.