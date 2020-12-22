Пекин, , 02:26 — REGNUM Добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,2% в годовом исчислении до 15,96 млн тонн в Ноябре после 1,4% роста в октябре, сообщает агентство Синьхуа.

За прошедший месяц Китай переработал около 58,35 млн тонн сырой нефти, что на 3,2% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

За первые 11 месяцев года добыча сырой нефти в Китае прибавила 1,6% в годовом исчислении, увеличившись до 180 млн тонн, в то время как переработка нефти составила 610 млн тонн, что на 3,1% больше в годовом исчислении.

В ноябре текущего года Китай импортировал 45,36 млн тонн сырой нефти, уменьшив этот показатель на 0,8% в годовом исчислении.