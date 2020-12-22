Пекин, , 02:01 — REGNUM Китайские власти намерены нарастить усилия по оказанию финансовой помощи крупным фирмам с иностранным капиталом, дабы понизить их расходы на сбор средств и помощь им выдержать экономические последствия эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Крупные компании с иностранным капиталом должны получить равный доступ к некоторым программа финансирования, что и их китайские коллеги, говорится в циркуляре, выпущенном совместно Министерством коммерции КНР и Комиссии по регулирования банковского дела и страхования Китая.

Согласно циркуляру, крупные компании с иностранным капиталом также совокупно имеют право на перекредитованные и переучет квот на сумму 1,5 трлн юаней (около $229,5 млрд) от Народного банка Китая.

Между тем, новые кредиты Экспортно-импортного банка Китая на сумму 570 млрд юаней могут быть использованы для поддержки квалифицированных крупных предприятий, финансируемых из-за рубежа, чтобы предложить им диверсифицированную и всестороннюю финансовую поддержку, говорится в циркуляре.

Местные органы власти должны своевременно решать проблемы, связанные с финансовыми услугами, с которыми сталкиваются компании, финансируемые из-за рубежа, и содействовать сотрудничеству между такими компаниями и финансовыми институтами, говорится в циркуляре.