Приштина, 22 декабря 2020, 15:09 — REGNUM В ночь с 21 на 22 декабря албанское новостное агентство Telegrafi опубликовало заявление главы таможенной службы Косово Адриатика Ставилеци в эфире телеканала RTV Dukagjini. Чиновник заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году импорт Косово снизился, а экспорт возрос.
По мнению исследователя из института Riinvest Висара Хоти, к росту экспорта привело то, что Косово удалось заполнить некий вакуум на европейском рынке.
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Тем не менее, косовский импорт продолжает в десятки раз превышать экспорт.
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