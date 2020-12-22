Приштина, , 15:09 — REGNUM В ночь с 21 на 22 декабря албанское новостное агентство Telegrafi опубликовало заявление главы таможенной службы Косово Адриатика Ставилеци в эфире телеканала RTV Dukagjini. Чиновник заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году импорт Косово снизился, а экспорт возрос.

Адриатик Ставилеци В прошлом году к ноябрю наш экспорт составлял 324 миллиона евро, а в этом году экспорт косовских товаров в разные страны достиг 400 миллионов евро. Если перевести это в проценты, то в этом году наш экспорт увеличился примерно на 21% или на 70 миллионов евро… Вследствие спада потребления импорт иностранных товаров в этом году снизился. В прошлом году за этот период импорт составлял 4 миллиарда евро, а в этом году уже 3,8 миллиарда.

По мнению исследователя из института Riinvest Висара Хоти, к росту экспорта привело то, что Косово удалось заполнить некий вакуум на европейском рынке.

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Тем не менее, косовский импорт продолжает в десятки раз превышать экспорт.

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