Ижевск, , 23:26 — REGNUM В Удмуртии по итогам завершившегося дорожного сезона отремонтировано и реконструировано 400,8 км дорог по всем программам развития автотранспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Всего на ремонт объектов дорожной сети в этом году было направлено 4,8 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — на мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Также полностью реализован «Опорный план дорожной деятельности», отремонтировано 28 объектов, где в весеннюю распутицу проезд затруднен или невозможен.

Завершена реконструкция дорог Орловский — граница Кировской области, Воткинск — Черная, (Ижевск-Ува) — станция Постол, Сарапул-Воткинск общей протяженностью 20,323 км. Сдан пятый пусковой комплекс дороги Костино-Камбарка — 4,5 км. В рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий реконструированы дороги Киясово-Лутоха в Киясовском районе, (Якшур-Бодья-Шаркан) — Старые Быги, (Кез-Кулига-Карсовай) — Жерноково — Медьма в Кезском районе.

На территории муниципальных образований отремонтировали 80,6 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта БКАД в течение года в республике было отремонтировано и реконструировано 88 объектов. Также провели ремонтные работы почти на 60 путепроводах.