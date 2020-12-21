Ижевск, , 23:12 — REGNUM Депутаты различных уровней в Удмуртии и члены их семей накопили задолженность по налогам на имущество физических лиц на общею сумму около 4 млн рублей. Об этом сообщил глава регионального управления ФНС Юрий Горюнов.

Также, по его словам, около 808 тыс. рулей налогов недоплатили в бюджет сотрудники МЧС, 496 тыс. рублей — управления судебного департамента, 237 тыс. рублей — управления кадастра и картографии.

Общая сумма задолженности жителей Удмуртии по налогам достигла 1,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению в прошлым годом на 24% или на 210 млн рублей.

При этом снизился показатель собираемости налогов с жителей республики с суммой платежей больше 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Количество таких граждан в Удмуртии составляет 0,09% от общего числа физических лиц, обязанных платить имущественные налоги. По итогам прошлого года уровень собираемости налогов среди «богатых» жителей региона составил 92%, сейчас — снизился на 3% и составил 89%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2020 года в консолидированный бюджет Удмуртии поступило 85,93 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. За аналогичный период 2019 года бюджет республики получил 111,87 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. В федеральный бюджет мобилизовано 60,1 млрд рублей налогов, в региональный — 25,22 млрд рублей.