Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа до конца срока действующего главы государства может ввести торговые пошлины на товары из Вьетнама, 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг Instagram.com/realdonaldtrump

По мнению экспертов, опрошенных агентством, к тарифам и санкциям Белый дом может сподвигнуть расследование Офиса торгового представителя США (USTR) в отношении «валютных манипуляций» вьетнамских властей.

«Эта администрация явно… хочет послать сигнал о том, что Вьетнам необходимо наказать за его валютную политику» , — уверен Мэтью Гудман, бывший чиновник казначейства США и эксперт по азиатской экономике Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

При этом пошлины на вьетнамские товары могут серьезно ударить по американским компаниям, многие из которых переориентировались на Вьетнам после введения санкций против Китая.

«Американские компании внедрили стратегии диверсификации за пределами Китая. Введение новых карательных тарифов на импорт из Вьетнама вызовет серьезные нарушения» , — сказано в заявлении «Американской ассоциации одежды и обуви».

Американские компании импортировали товаров из Вьетнама на сумму около $65 млрд за первые 10 месяцев 2020 года. За весь прошлый год импорт из Вьетнама составлял $66,6 млрд. США импортируют из Вьетнама одежду, обувь, мебель, электронику, бытовую технику.

Министерство торговли Вьетнама заявило, что из-за возможных тарифов фирмы в стране «потеряют уверенность в ведении бизнеса с партнерами из США». Также министерство объявило, что в конце декабря представители Вьетнама и США проведут «чрезвычайно важные» переговоры по данному вопросу.

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