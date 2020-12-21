Москва, , 20:28 — REGNUM Сотрудничество в нефтяной сфере обсудили в ходе переговоров 21 декабря российский вице-премьер Александр Новак и иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.

Об этом Новак сообщил журналистам. Он оценил развитие российско-иранского сотрудничества как успешное.

Иранскому гостю был представлен российский министр энергетики Николай Шульгинов, который теперь является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Шульгинов был утверждён главой российских частей в ряде межправительственных торгово-экономической и научно-технической комиссиях, в том числе по сотрудничеству с Ираном.

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