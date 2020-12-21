Москва, , 19:16 — REGNUM Ущерб коренным народам из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске (Красноярский край) оценён в 170 млн рублей, сообщает 21 декабря Агентство нефтегазовой информации.

Информация поступила от руководителя исполкома «КМНСОЮЗ» Антонина Горбунова по итогам заседания комиссии по этноэкспертизе в связи с указанным разливом.

Напомним, комиссия по проведению этнологической экспертизы после аварии была создана Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также проектным офисом развития Арктики.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 г.: разгерметизировался бак с дизельным топливом. За пределы промзоны вылилось свыше 21 тысячи тонн дизтоплива.

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