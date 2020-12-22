Москва, , 07:20 — REGNUM Более 20 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы в рамках московского проекта «Онлайн-академия МБМ». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Онлайн-академия для малого бизнеса столицы предлагает слушателям три обучающих программы. В рамках первой предпринимателям помогают освоить базовые навыки ведения бизнеса. Во второй доступен продвинутый уровень подготовки. Третья программа предназначена как для опытных, так и для начинающих бизнесменов. Занятия помогают получить новые знания по таким направлениям, как управление проектами, ведение финансового и управленческого учета.

«Онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад. За это время обучение прошли более 20 тысяч человек. Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты», — рассказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Michelin впервые представит ресторанный гид по Москве