Киев, , 18:51 — REGNUM Ежедневно власти Украины получают по 40−50 тыс. заявок от физических лиц, предпринимателей и субъектов хозяйствования, на получение помощи в связи с будущим усилением карантинных мер.

Об этом говорилось на селекторном совещании властей под председательством президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 21 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский отметил, что уже оформленные почти 300 тыс. заявок на получение помощи в связи с будущим усилением карантинных мер будут удовлетворены до конца нынешней недели. Он призвал правительство максимально активизировать выплаты.

«Начало года — это всегда выходные в связи с праздниками, мы все знаем, что государственные учреждения работают довольно медленно… У нас 710 тысяч ФЛП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты, и сделать это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства», — подчеркнул президент.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату одноразовой материальной помощи гражданам и бизнесу. Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном еще до конца 2020-го.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины объявили о введении полного локдауна на период с 8 по 24 января. Вместе с тем в Раде приняли законопроект о господдержке предпринимателей, которые наиболее пострадают от жесткого карантина. Предполагается, что каждый предприниматель может рассчитывать на помощь порядка 8 тыс. гривен (285 долларов).