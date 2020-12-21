Пекин, , 18:32 — REGNUM В опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге важнейшей движущей силой победы над бедностью и нищетой, достигнутой в стране к концу 2020 года, называется энергетика с ее способностью придать мощный импульс развитию местной экономики. Об этом 21 декабря сообщает Синьхуа, отмечая характерное название Белой книги: «Развитие энергетики в Китае в новую эпоху».

В книге приведен ряд конкретных фактов. Рассказывается о приоритетном развитии энергетики в старых революционных районах и национальных автономиях, о поставках излишков электроэнергии в соседние с ними районы страны, о развитии гидроэнергетики, связанной с массовым переселением жителей, об увеличении финансовых вложений государства и политической поддержки традиционных и инновационных источников энергии. Подчеркивается, что в 2017 году полностью завершена реконструкция всех сельских электросетей; новые возможности вследствие этого получили 78 тыс. деревень и 160 млн сельских жителей. В 2019 году закончился новый этап модернизации сельских сетей; надежное электроснабжение пришло в 98% сельских районов.

В Белой книге подробно перечисляются все основные этапы и достижения энергетической политики КНР.