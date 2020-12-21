Самара, , 18:33 — REGNUM В Центральном районном суде Тольятти начнется рассмотрение по существу уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-главы правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова. Заседание запланировано на 22 декабря 2020 года.

Следователи полагают, что Попов вместе с экс-главой «Тольяттиазота» Сергеем Махлаем и бывшим руководителем службы безопасности «Тольяттиазота» Олегом Антошиным в составе группы лиц в октябре 2015 года пытались дать взятку судье Верховного Суда РФ, чтобы тот принял противозаконное решение в пользу «Тольяттиазота» по иску о налоговом споре.

По версии следствия, в этих целях Антошин привлёк к процедуре двух братьев Агеевых, один из которых на момент планирования являлся депутатом Госдумы РФ и вёл соответствующие переговоры в кабинете в здании российского парламента. Однако впоследствии оба брата отказались от участия в даче взятки.

СМИ отмечают, что позиция обвинения строится на показаниях Антошина, который в 2020 году уже был осуждён за совершение ряда преступлений против «Тольяттиазота» и его руководства к 3,5 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден «в связи с отбытием назначенного ему наказания».

Защита Попова подчёркивает, что экс-глава «Тольяттихимбанка» стал «крайним» в рамках корпоративного конфликта между «Тольяттиазотом» и его миноритарным акционером «Уралхимом». Сам обвиняемый категорически отказывается признать себя виновным и заявляет об оговоре со стороны Антошина.

Судебный процесс проводится в закрытом режиме.

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