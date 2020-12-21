Рязань, , 17:49 — REGNUM В концессионном соглашении между ООО «РВК-центр» и МУП «Водоканал города Рязани» отказала администрация города. Власти уточнили, что связано это с нежеланием инвестора вкладывать средства в проект, сообщили 21 декабря в пресс-службе мэрии.

Заявку на концессионное соглашение подавало ООО «РВК-центр» от группы компаний «Росводоканал». В администрации выявили ряд несоответствий по предложению концессионера, противоречащих федеральному законодательству.

«Личные деньги потенциальный концессионер вкладывать не собирался. При нулевой инвестиционной составляющей компания планировала перевести функцию управления на себя. Кроме того, потенциальный концессионер решил изымать прибыль, которую администрация города обычно отдает «Водоканалу» на развитие. То есть объект переходит в концессию, но инвестор не даёт своих денег, это просто перевод предприятия из одной формы собственности в другую», — уточнила начальник управления экономического развития администрации Рязани Ирина Гончарова.

Администрация согласна рассмотреть другие заявки на передачу «Водоканала» в концессию, но только те, «которые пойдут на благо города».

По информации контрольно-аналитического управления мэрии, организация-концессионер ООО «РВК-Центр» зарегистрирована в Омске в апреле 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей и активами по балансу на сумму 154 тыс. рублей.