Рязань, 21 декабря 2020, 17:49 — REGNUM В концессионном соглашении между ООО «РВК-центр» и МУП «Водоканал города Рязани» отказала администрация города. Власти уточнили, что связано это с нежеланием инвестора вкладывать средства в проект, сообщили 21 декабря в пресс-службе мэрии.
Заявку на концессионное соглашение подавало ООО «РВК-центр» от группы компаний «Росводоканал». В администрации выявили ряд несоответствий по предложению концессионера, противоречащих федеральному законодательству.
Администрация согласна рассмотреть другие заявки на передачу «Водоканала» в концессию, но только те, «которые пойдут на благо города».
По информации контрольно-аналитического управления мэрии, организация-концессионер ООО «РВК-Центр» зарегистрирована в Омске в апреле 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей и активами по балансу на сумму 154 тыс. рублей.