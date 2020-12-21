Лондон, , 17:33 — REGNUM Резкое снижение мировых цен на нефть может быть связано с появлением нового штамма коронавируса, который может усугубить как эпидемиологический, так и экономический кризис в мире, 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Нефтяная вышка lalabell68

«Сообщения о новом штамме коронавируса повлияли на настроения… Новые ограничения мобильности по всей Европе вызывают негатив, так как в Европе пострадает спрос на нефть» , — уверен аналитик UBS Джованни Стауново.

Стратег PVM Стивен Бреннок отмечает, что резкое падение котировок показывает, что нефтяной рынок «по-прежнему очень зависит от пандемии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе торгов 21 декабря февральские фьючерсы нефти Brent подешевели примерно на 5%, марка опустилась ниже отметки $50 за баррель.

До появления информации о новом штамме коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании цены на нефть находились на максимальных уровнях с конца февраля.

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