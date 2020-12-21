Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Годовая инфляция в Ленинградской области в ноябре 2020 года составила 3,4% после 3,3% в октябре. При этом инфляция в регионе оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (4,3%) и по России в целом (4,4%). Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Банка России.

Инфляции Ленобласти в сравнении с другими регионами. ЦБ РФ.

Как отметили в ЦБ, на инфляции в ноябре сказались общефедеральные факторы: ослабление рубля и низкий урожай некоторых сельскохозяйственных культур. Однако высокая конкуренция поставщиков и производителей в Ленобласти ослабила влияние этих факторов.

«В результате уровень инфляции в регионе остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (4,3%) и по России в целом (4,4%). Ленинградская область вошла в топ-5 регионов России с наименьшей инфляцией», — отметил в пресс-службе.

Вместе с тем, годовой прирост цен на продукты питания в регионе в ноябре увеличился до 3,9% после 3,4% в октябре. Основной вклад в его рост внес рост цен на сахар, колбасу и овощи. Рост цен на огурцы в ноябре вызван подорожанием импортных семян, на колбасные изделия — увеличением издержек местных производителей.

«Динамика цен на ювелирные изделия и легковые автомобили повлияла на годовой прирост цен на непродовольственные товары, он увеличился в ноябре до 3,1% после 3,0% в октябре», — утончили в ЦБ.

Однако ограничения на зарубежные поездки замедлили рост цен на этот вид туристических услуг, стоимость пассажирских перевозок снизилась. Прирост цен на услуги в ноябре снизился до 3,1% после 3,4% в октябре.

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