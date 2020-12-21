Пермь, , 17:26 — REGNUM Пермский краевой суд постановил отменить тарифы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. С административным иском выступили товарищества собственников жилья Перми, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, речь идёт о признании нормативов накопления твердых коммунальных отходов не действующими. Также отменяются и долгосрочные тарифы на услуги по их обращению, которые действуют с 2020 года.

Как отметил в своём Facebook юрист Виталий Степанов, ранее были отменены тарифы на обращение с ТКО 2019 года. Добавим, в силу новое решение пока не вступило. Если же это произойдёт, то жители Пермского края смогут рассчитывать на перерасчёт.