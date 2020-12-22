Москва, , 08:02 — REGNUM Рост цен на продукты питания становится все более острой темой в нынешних российских условиях. Чем объясняется рост цен и как его остановить, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Рост цен в этом году происходит на фоне падения доходов населения. Но повышение доходов как таковое не может в рыночных условиях остановить рост цен, оно его, наоборот, через небольшой промежуток времени подхлестнет. Как заявил президент России Владимир Путин, выход из сложившейся ситуации может быть только в своевременном реагировании. Но чтобы отреагировать быстро, необходимо четко понимать ситуацию. Российские граждане, теряя в доходах, переходят на более дешевые и сытные продукты, а это говорит об оскудении рациона питания.

Значит, если Россия не хочет оказаться в воронке ухудшающегося, да еще на фоне продолжающейся эпидемии, самочувствия граждан, надо попридержать тенденцию к получению прибыли за счет внешней торговли и постараться обеспечить прежде всего свою страну, а потом уже думать о торговле с остальным миром.

Читайте статью Галины Смирновой «Рост цен на продукты питания: агрохолдинги РФ смотрят в сторону экспорта».