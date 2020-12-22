Москва, , 07:00 — REGNUM Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) сочли причиной торможения роста экономики России «чрезвычайно консервативные» расходы. Стоит ли уповать на либерализацию расходов как средство разогнать экономический рост, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

История последних 30 лет экономического развития России полна либеральными обещаниями сделать экономику лучше. В какие-то моменты в отдельных показателях эти обещания производили впечатление нарастающей эффективности, но результаты в целом, если брать такой, например, «не очень экономический» показатель, как демография страны, по сути, оказывались отрицательными. Россия перешла к более консервативному стилю не в силу каких-то личных предпочтений кого-то из высшего руководства, а под давлением объективных обстоятельств. Ведь даже нефть, которая долгое время была «опорой» российского бюджета и товаром №1 на внешнем рынке, теперь все более теряет свои позиции.

А учитывая серьезный ущерб, который нанесла экономике России наряду с экономиками прочих стран ковид-эпидемия, консервативный сценарий развития, пусть и не сулящий особого азарта, выглядит для России безопаснее и предпочтительнее. Это, разумеется, не отменяет критики тех или иных неудачных решений экономического руководства страны, вроде «бухгалтерской» политики Центробанка. Но разве это отменяет вывод о том, что опасно делать смелые прогнозы о желательной либерализации расходов, когда еще даже не полностью учтен ущерб от коронавирусного кризиса? Читайте статью Галины Смирновой «Аналитика от НКР: кто законсервировал экономику и бюджет РФ, консерваторы?».