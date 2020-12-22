Красноярск, , 06:05 — REGNUM Работающие на месторождении Тагульское в Красноярском крае вахтовики «Роснефти» объявили забастовку. Что стало причиной и как ситуация на Тагульском приблизилась к столь серьезному конфликту, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Все дело оказалось в задержке зарплаты. Причем, по словам самих вахтовиков, проблема возникла не на пустом месте и не в одночасье, зарплату им задерживали, начиная с сентября этого года. Обещания выдать зарплату хотя бы за август и сентябрь не превратились в полученные рабочими деньги. Субподрядчиком на Тагульском месторождении является ООО"ГГлавЭнергоМонтаж» (ГЭМ), и именно эта фирма упомянута в уведомлении вахтовиков о начале забастовки.

ГЭМ уже была печально прославлена как фирма, имевшая проблемы с задержкой зарплат своим сотрудникам, хотя на Тагульском эта «отличительная черта фирменного стиля» ГЭМ привела к самому серьезному повороту. Теперь рабочие не хотят покидать Тагульское, сменяясь со следующей вахтой, пока им не выплатят все, что должны. Читайте статью Анастасии Степановой «Вахтовики объявили забастовку: что происходит на месторождении «Роснефти»?».