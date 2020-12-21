Ярославль, , 16:47 — REGNUM Ярославский нефтеперерабатывающий завод стал дипломантом Премии Правительства России в области качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС». Перечень дипломантов самой престижной российской награды в сфере качества утвердил Совет Премии Правительства России под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС»

Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления. В этом году поступило 402 заявки из 67 регионов России, в финальный этап вышли около 50 предприятий, в том числе ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Очная экспертная оценка предприятия состоялась в сентябре. Эксперты посетили различные подразделения завода. В ходе исследования прошли встречи с топ-менеджерами ЯНОСа, представителями департамента инвестиций и промышленности Ярославской области и территориального органа Росстандарта.

«Мы высоко ценим практическую составляющую участия в конкурсе, а именно, возможность получить независимую оценку эффективности нашей работы со стороны экспертов. Уверены, что участие в конкурсе станет еще одним стимулом в деле повышения качества выпускаемой продукции, совершенствования системы управления производством и дальнейшего развития предприятия», — рассказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

В конкурсе учитываются не только результаты производственно-хозяйственной деятельности, но и условия сотрудничества с партнерами, участие в социальных и экологических программах. В 2009 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» уже было присвоено звание лауреата Премии Правительства РФ в области качества.

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