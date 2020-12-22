Москва, , 04:50 — REGNUM Желание специалистов из МВФ поделиться своим видением способа установления надежной кибербезопасности может оказаться несколько ангажированным желанием самого МВФ царить и властвовать в глобальном кибермасштабе. В чем именно просматривается шулерская игра стратегов из МВФ, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Найджел Дженкинсон и Дженнифер Эллиотт, авторы статьи «Киберриск — новая угроза финансовой стабильности», верно подметили, что за последние 10 лет частота кибератак возросла втрое, а целью чаще всего становятся финансовые учреждения. Технический прогресс, новые инструменты взлома защит, широкое распространение мобильной связи, эти факторы делают защиту от хакеров все более проблематичной.

А вот в качестве средства, способного помочь защититься от злоумышленников, Дженкинсон и Эллиотт предлагают нечто, на первый взгляд, логичное, но при ближайшем рассмотрении несуразное. Действительно, предлагая унифицировать подход к киберугрозам по всему миру и совместно регулировать подход в рамках международной платформы кибербезопасности, авторы забывают или не хотят обращать внимание читателя, что сама такая всеобщая платформа может представлять немалую опасность для пользователя. Читайте статью Галины Смирновой «Глобальная полиция и другие предложения МВФ: идеи борьбы с киберрисками».