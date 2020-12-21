Москва, , 16:30 — REGNUM Если учесть весь российский народ, который не может найти работу, но не соответствует критериям Росстата, то безработица в РФ могла бы измеряться двузначными величинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«Росстат очень порадовал данными по безработице: в ноябре она упала до 6,1%. Напомню, что пик безработицы пришелся на август — тогда она достигла 6,4%, а в сентябре-октябре оставалась на уровне 6,3%. По подсчетам Росстата, 78 тыс. человек за этот месяц перестали быть безработными. Причем официально зарегистрированных безработных стало меньше на 337 тыс., что связано с прекращением выплат повышенных пособий», — сказал Коган.

Экономист отметил, что несколько месяцев назад он уже удивлялся по поводу странных данных от Росстата, когда тот сообщил, что «доля официально зарегистрированных безработных до пандемии была 20%, а в сентябре выросла до 77%».

«Мне показалось неправдоподобным в частности, что количество незарегистрированных безработных снизилось за пандемию в два раза. Единственное объяснение такого перетока неофициальных безработных в официальные могли бы быть щедрые пособия. Но повышенные пособия не выплачивают уже два месяца (с 1 октября), и те, кто ради них регистрировались, должны обратно уйти в неофициальные безработные, — пояснил Коган. — Иными словами, до пандемии официально регистрируются 20% безработных, сегодня — 68% при том, что никакие дополнительные пособия не выплачиваются уже давно. Почему при одинаково небольших пособиях доля официально зарегистрированных остается настолько высокой? Мое предположение такое же, как и пару месяцев назад: неофициальных безработных на самом деле сильно больше».

Как пояснил Коган, методология Росстата устроена так, что большинство безработных не учитываются, и поэтому видно лишь небольшую часть тех людей, которые потеряли работу за пандемию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что одна из причин, повлиявших на снижение уровня безработицы в России, это поддержка государства, которую оно оказывает предприятиям при выплате заработных плат.

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