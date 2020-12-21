Москва, , 16:29 — REGNUM Административные меры, предпринятые властями РФ для ограничения роста цен, должны действовать не дольше одного квартала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая не согласилась с теми методами, которые использовало правительство для сдерживания цен.

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"Экстренно здесь смогли сработать только жесткие рычаги, и они сработали: цены в розничных магазинах на ключевые товары снизились еще на прошлой неделе, — сказал Демин. — Применять рыночные меры нужно осторожно и заранее, здесь нужно работать предусмотрительно. Ведь мало предприятию указать, по какой цене оно должно отпускать товар, следует проанализировать весь производственный процесс, понимать каналы сбыта компании. Помимо этого, важно помнить, что цель компании не только производить товар и получать прибыль, любое предприятие — это люди, персонал, который работает и обеспечивает свои семьи. Согласитесь, если из-за указания свыше зафиксируется цена, и это негативным образом скажется на заработной плате персонала, ситуация получится катастрофическая».

Как полагает эксперт, административные ограничительные меры должны действовать максимум один квартал.

«За это время следует разрабатывать комплекс экономических мер, подобных тем, что применяются сейчас в отношении нефтепродуктов. Тогда мы добьемся необходимой синергии: государство поддержит производителей, а производители в нужный момент поддержат государство», — уверен Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что недовольство Центрального банка РФ политикой правительства, направленной на ограничение цен, выглядит умилительно и смешно.