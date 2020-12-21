Минск, 21 декабря 2020, 16:20 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, планируется подключение к сети первого энергоблока БелАЭС, сообщил журналистам белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Он пояснил, что первый энергоблок БелАЭС успешно прошёл все испытания. 21 декабря «завершается этап энергетического пуска». Теперь атомной станции требуется получить разрешение у госатомнадзора Белоруссии на переход к опытно-промышленной эксплуатации.
Напомним, плановое отключение БелАЭС от сети было проведено 3 декабря с целью протестировать оборудование. Поставки электроэнергии от атомной станции приостановились.
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