Минск, , 16:20 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, планируется подключение к сети первого энергоблока БелАЭС, сообщил журналистам белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

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ИА REGNUM) планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% и выход турбогенератора на мощность 500 мВт». Каранкевич «К концу дня сегодня (21 декабря — прим.) планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% и выход турбогенератора на мощность 500 мВт».

Он пояснил, что первый энергоблок БелАЭС успешно прошёл все испытания. 21 декабря «завершается этап энергетического пуска». Теперь атомной станции требуется получить разрешение у госатомнадзора Белоруссии на переход к опытно-промышленной эксплуатации.

Каранкевич «В рамках получения разрешения на этот этап будет обеспечено освоение мощности реактора с 50 до 100%, это этапная программа со своими испытаниями, и увеличение энергетической мощности с 500 до 1190 мВт».

Напомним, плановое отключение БелАЭС от сети было проведено 3 декабря с целью протестировать оборудование. Поставки электроэнергии от атомной станции приостановились.

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