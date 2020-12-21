Киев, , 16:18 — REGNUM Миссия МВФ сегодня, 21 декабря, начала свою работу с властями Украины, чтобы проанализировать выполнение договоренностей и, возможно, принять решение о выделении Киеву следующего транша кредита, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате Stand-by в период с 21 по 23 декабря. Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних по времени экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра», — говорится в комментарии постоянного представителя Фонда на Украине Йосты Люнгмана.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль настаивает на том, что все обязательства правительство выполнило и получит следующий транш от МВФ в начале 2021 года.

Сегодня же выполнение своей части обязательств подтвердил и украинский Нацбанк.

«На сегодня, со стороны национального банка были выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свой пересмотр… Традиционным для такого периода структурным маяком является утверждение государственного бюджета на следующий год — это тоже было сделано. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей — они были сделаны», — подчеркнула на брифинге первый заместитель главы национального банкаЕкатерина Рожкова.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и МВФ согласовали новую программу сотрудничества на 5 млрд долларов еще в июне этого года. Сразу же после утверждения документа Киев получил первый транш кредита размере около 2,1 млрд долларов. Далее из-за ряда событий на Украине сотрудничество с фондом оказалось практически замороженным.