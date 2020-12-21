Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, с утра на нефтяном рынке начался обвал, который по ходу торговой сессии только усиливался, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена нефти Brent рухнула на 4,9%, до $49,66 за баррель, а цена WTI обвалилась даже на 6,1%, до $46,75 за баррель. Цены рухнули до двухнедельного минимума.

Причина обвала заключается в вышедшем на выходных сообщении о том, что в Великобритании и ЮАР обнаружена новая мутация пандемии коронавируса.

В связи с этим пока остаётся открытым вопрос, будут ли эффективными к новым мутациям коронавируса уже зарегистрированные вакцины.

Теперь цена Brent идёт на $48 за баррель, далее направление движения будет зависеть от новостей по развитию ситуации с коронавирусом.

До конца дня ожидается по цене Brent диапазон $48−50 за баррель», — считает эксперт.

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