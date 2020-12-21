Москва, , 16:01 — REGNUM Рубль 21 декабря вернулся к нормальным уровням. Доллар стоит 75,27 руб., и движется именно туда в паре с рублем, куда ему и положено следовать, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Если по итогам дня американская валюта сумеет закрепиться выше 75,10 руб., то новая цель окажется на уровне 75,50 руб. Евро торгуется по 91,39 руб. и может укрепиться до 91,55 руб.

Что происходит? Все просто: рынок получил на руки факты, которые ему вообще не понравились, и развернулся в противоположном направлении.

Причины — и новая модификация коронавируса, и решение по стимулированию экономики США со стороны Конгресса США, и спад в нефти.

Всё, что ранее толкало рубль вверх, теперь давит на него грузом. Но надо признать, что даже в таких условиях «россиянин» смотрится молодцом.

Ничего страшного с рублем 31 декабря точно не происходит. Излишний декабрьский оптимизм на фоне укрепления рубля к доллару и евро был не совсем рыночным.

Рублю сегодня комфортнее на нынешних уровнях. Ожидания по доллару США ближайшие недели составляет 74−76 руб., евро — в диапазоне 90−92 руб.», — считает эксперт.

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