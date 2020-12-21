Москва, , 16:01 — REGNUM Основной риск резкого ускорения инфляции в России это ужесточение санкционной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз ЦБ РФ о 4-процентной инфляции в РФ в 2021 году.

«2021 год — труднопредсказуемый в части инфляционных процессов, — сказал Ковригин. — На инфляцию влияет ряд мощных факторов (коронавирус, локдауны, санкции), поведение которых вряд ли кто сегодня точно спрогнозирует. Поэтому вероятность разгона инфляции свыше 4% есть, и немалая. Однако ослабить инфляционное давление можно с помощью повышения ключевой ставки, тем более что представители ЦБ уже намекают о завершении периода политики «дешёвых денег». Основным риском резкого ускорения инфляции я бы назвал ужесточение санкционной войны».

Как пояснил эксперт, сокращение инвестиций, возможностей международной кооперации бизнеса ведёт к появлению системных проблем в экономике: уменьшению рабочих мест, повышению безработицы, падению доходов субъектов бизнеса.

«А эти процессы всегда разгоняют инфляцию», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Института «Центра развития» НИУ ВШЭ в 2021 году уровень инфляции может незначительно превысить показатель 4%.

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