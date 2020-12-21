Тольятти, Самарская область, , 15:53 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил цены на базовые продукты питания в одном из магазинов региональной продуктовой сети в Тольятти. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, Азаров зашел в магазин, чтобы проверить цены на продукты в ходе своей рабочей поездки в этот город.

Сообщается, что по области за уровнем цен в торговых сетях следит министерство промышленности и торговли региона. В соответствии с постановлением правительства РФ от 14 декабря текущего года заключено соглашение с торговыми сетями о фиксировании максимальных отпускных цен на некоторые товары, такие как сахар и подсолнечное масло.

Отмечается, что проверка зафиксировала, что данное соглашение исполняется.

По словам руководителя департамента торговли и развития потребительского рынка областного Минпромторга Алексея Софронова, за последние недели чиновники провели большую работу с руководством торговых сетей, поэтому произошло снижение цен на некоторые основные продукты.

Он также отметил, что по каждой из позиций в магазинах представлено несколько видов продукции, цены на которые разнятся. При этом обязательно присутствует бюджетный вариант, цена на который ниже, чем средняя по рынку.

Сообщается, что во время разговора с главой Самарской области местные жители сообщали, что в магазинах всегда присутствуют недорогие продукты и в целом их устраивает выбор.

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