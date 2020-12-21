Сеул, , 15:49 — REGNUM Корейская автокомпания Hyundai планирует вывести на авторынок удлинённую версию кроссовера Hyundai Tucson во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Официальная премьера Hyundai Tucson L состоялась минувшей осенью в рамках автосалона в китайском городе Гуанчжоу.

Длина нового авто стала больше на 130 мм, а колёсная база — на 950 мм. Кроме того, удлинённая версия машины выделяется новыми патрубками системы выхлопа.

Внутри паркетника автопроизводитель установил цифровую приборную панель, мультимедийку с большим вертикальном экраном, кнопочный селектор коробки передач, стильное спортивное рулевое колесо и многое другое.

Под капотом модернизированного автомобиля функционирует турбодвигатель на 1,6 л, чья производительность варьируется от 150 до 180 л. с.

Напомним, в ноябре 2020 года на российском авторынке было реализовано 17 446 машин компании Hyundai. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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