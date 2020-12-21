Москва, , 15:40 — REGNUM Рейтинг самых перепродаваемых в России лёгких коммерческих машин (сегмент LCV) по итогам ноября 2020 года возглавили автомобили ГАЗ. Об этом 21 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошлый месяц машины сегмента LCV марки ГАЗ были перепроданы 13 814 российским покупателям. Это на 5% больше, чем в ноябре прошлого года.

На втором месте оказались подержанные автомобили УАЗ. Машины с пробегом этой компании в ноябре 2020 приобрели 3353 покупателя, что на 12% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкают модели Volkswagen. Их дилерам удалось перепродать в количестве 2548 единиц. Здесь наблюдается рост продаж на 13% по сравнению с прошлым годом.

На четвёртом и пятом местах топа самых продаваемых LCV с пробегом в России разместились модели Ford (2223 ед.; +17%) и Mercedes-Benz (1825 ед.; +5%) соответственно.

Также в топ-10 самых продаваемых в ноябре 2020 года в России подержанных моделей легких коммерческих автомобилей вошли автомобили марок: Peugeot (1192 шт.; +9%), Hyundai (973 шт.; +13%), Lada (940 шт.; +23%), FIAT (805 шт.; +13%), Citroen (773 ед.; +26%).

Напомним, в ноябре 2020 года на вторичном авторынке России было перепродано 30 986 лёгких коммерческих машин, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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