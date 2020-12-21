Москва, , 15:37 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии в 2020—2021 гг. кредита в $1 млрд, следует из подписанного распоряжения.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение о финансовой помощи Белоруссии было принято по итогам визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил ранее министр финансов России Антон Силуанов.