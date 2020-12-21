Кострома, 21 декабря 2020, 15:31 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов хочет прославить Кострому в качестве столицы национальных спиртных напитков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Для этого он предлагает наладить производство напитков, сделанных из берёзового сока. Политик предложил общественности изобретённые им рецепты аналога вина под названием «Кострома» и напитка «Костромич» — аналога коньяка и виски. По его словам, напитки имеют «травянистый, водянистый вкус с тонами дегтя, прогорклого масла и нетипичным карамельным тоном».
Изобретатель хочет получить сертификат и лицензировать производство напитков. Получится ли это — сказать сложно. Производство алкогольной продукции в России находится под строгим контролем государства.
Читайте ранее в этом сюжете: Костромской политик изобрёл «устройство для выздоровления» от COVID-19