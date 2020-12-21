Москва, , 15:12 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в России было перепродано 30 986 экземпляров лёгких коммерческих машин (сегмент LCV) — на 5,5% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом 21 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что в отчетный месяц на вторичном рынке LCV России было реализовано 12 900 экземпляров машин с пробегом иностранных брендов. Это на 10,5% больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 11 669 единиц.

Что же касается лёгких коммерческих машин российского производства, то их перепродажи увеличились с 17 702 до 18 086 единиц. Здесь рост составил всего 2,2% по сравнению с прошлым годом.

Всего по результатам первых одиннадцати месяцев текущего года объём рынка легких коммерческих автомобилей с пробегом уменьшился на 5,5% по сравнению с прошлым годом и составил 302 203 единицы.

Ранее стало известно, что КамАЗ планирует создать лёгкий коммерческий электромобиль на базе недавно представленного электрокара «Кама-1».

Читайте также: КамАЗ начнёт разработку грузовиков и автобусов на водородном топливе