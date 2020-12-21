Уфа, , 15:07 — REGNUM Проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере ценообразования, организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, проверка ценообразования проходит по поручению Генеральной прокуратуры РФ в связи с ростом цен на базовые продукты питания. В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отмечается, что в случае значительного роста цен на социально значимые продукты жители региона могут сообщать в органы прокуратуры Башкирии по месту своего жительства. По каждому такому сообщению, сотрудники надзорного ведомства будут организовывать проверки.

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