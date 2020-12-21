Махачкала, , 14:59 — REGNUM Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Дагестана за потребленную электроэнергию продолжает расти. На 1 декабря 2020 года она составила порядка 4,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

Только с момента присвоения филиалу энергокомпании «Дагэнерго» статуса гарантирующего поставщика (ГП) — с 1 июля 2020 года — долг ЖКХ-предприятий Дагестана увеличился на 423 млн рублей. При этом свыше 4 млрд рублей долгов, накопленных перед прежним гарантпоставщиком, коммунальщикам также необходимо погасить.

Отмечается, что список крупнейших должников Дагестана в последние годы остается без изменений. Среди наиболее злостных неплательщиков ОАО «Махачкалаводоканал» (долг организации превысил 727,4 млн рублей), МУП «ОСК» (281,2 млн рублей), ГУП «Дагводоканал» (210,7 млн рублей), ООО «Коммунсервис» (166 млн рублей), ОАО «Махачкалатеплоэнерго» (135,3 млн рублей) и другие предприятия.

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